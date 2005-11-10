Yuri Pigatto rinforza il settore giovanile del Como: il classe 2010 arriva dal Coritiba

Altro annuncio per quanto riguarda il mercato dei giovani del Como. Questo il comunicato della società su Yuri Pigatto: "Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore brasiliano Yuri Pigatto dal Coritiba, entrato a far parte del settore giovanile BiancoBlu nel corso della sessione estiva di mercato. Classe 2010, Pigatto è un difensore forte fisicamente, veloce ed efficace in fase di impostazione. Proseguirà il suo percorso di sviluppo al Como 1907 dopo aver concluso la sua esperienza in Brasile".

Osian Roberts, Head of Development del Como 1907, ha commentato: “Siamo felici di accogliere Yuri Pigatto al Como 1907. Yuri è un difensore di talento, cresciuto nel Coritiba, con ottime qualità tecniche e tattiche. Il suo arrivo riflette il nostro obiettivo di portare in club giovani di valore da far crescere nel calcio europeo. Gli diamo il benvenuto e siamo pronti a lavorarci insieme per valorizzare il suo potenziale”.

Sul suo arrivo a Como, Yuri Pigatto ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qui e di proseguire il mio percorso di sviluppo al Como. Sono motivato da questa nuova sfida e non vedo l’ora di cominciare”.