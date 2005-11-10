Belgio-Italia 4-1: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy (87' Theate), Mechele, De Cuyper, De Bruyne (87' Trossard), Lavia (76’ Raskin), Tielemans; Moreira (87' Lukaku), Doku (90' Godts), De Ketelaere. A disp.: Vandevoordt, Penders, Sabbe, Lukébakio, Cuypers, Seys, Vanaken. All : Van Bommel
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini (62’ Palestra), Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali (62’ Cisse), Fagioli (46’ Doumbia); Pisilli (46’ Dimarco), Koleosho (76’ Vergara), Pio Esposito. A disp.: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Romano, Liberali, Scamacca, Ghilardi. All.: Mancini
Arbitro: Eskas
Marcatori: 11’ Pio Esposito (I), 15’ De Cuyper (B), 22’ Ngoy (B), 26’ Doku (B), 81’ Moreira (B)
Ammoniti: Tonali (I), Scalvini (I), Donnarumma (I).