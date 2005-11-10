Doveva essere il grande rilancio italiano, e invece... Quasi venti milioni di euro per un giocatore che a Firenze non ha mai segnato. Tanto sarebbe costato complessivamente alla Fiorentina l’acquisto di Nicolò Zaniolo, se fossero scattate le condizioni per il riscatto dal Galatasaray. Arrivato nel gennaio del 2025, dopo sei mesi altrettanto poco fortunati all’Atalanta, il classe ’99 ha collezionato appena nove presenze in campionato agli ordini di Raffaele Palladino, senza gol né assist. Questa sera, al Bluenergy Stadium, i viola ritroveranno un giocatore sul quale un’altra società di Serie A ha invece deciso di investire parecchio, anche in termini di responsabilità.

L'Udinese gli chiede di fare anche il centravanti

Reduce da una stagione chiusa con sei gol e sei assist tra campionato e Coppa Italia, Zaniolo è stato riscattato in estate - non senza qualche attrito - per dieci milioni di euro e ha sottoscritto un contratto fino al 2029, con opzione per un’altra stagione. L’infortunio muscolare rimediato a settembre ne ha condizionato l’avvio di campionato, ma l’ex Roma è tornato e ha segnato due gol nelle ultime tre giornate. L’ultimo, a Bologna, è valso il primo punto della gestione di Paolo Zanetti, che al Dall’Ara lo ha schierato da centravanti, e potrebbe ripetere. La soluzione è infatti caldeggiata anche dalle condizioni fisiche di Keinan Davis, col tecnico dei friulani che ha preferito Zaniolo, per le sue capacità di attaccare la profondità, all’impiego di una prima punta di ruolo come Bayo.

L’Udinese, ultima in classifica insieme al Venezia, dei gol di Zaniolo - e pure di Davis, quando tornerà - ha bisogno come del pane, a prescindere dalla posizione in cui giocherà. A ventisette anni, del resto, il numero dieci bianconero ha già avuto modo di misurarsi con quasi tutti i ruoli del reparto offensivo, senza che gli allenatori che lo hanno avuto a disposizione siano sempre riusciti a individuarne uno definitivo. A Udine, dove ha ritrovato anche la Nazionale, è forse l'anno della maturità, a prescindere dalla posizione. A Firenze, diciotto mesi fa, faticava persino a trovare posto nell’undici titolare.