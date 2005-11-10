L'obiettivo salvezza ripetuto come un mantra porta fortuna. Dopo Gennaro Gattuso ieri ci ha pensato Davide Frattesi a postare sui social l'immagine di un cane rilassato e la scritta -5, quelli che separano la Lazio ai 40 punti. Eppure il dato dice altro e la vittoria ottenuta contro il Torino, l'undicesima in tredici partite a cui si vanno ad aggiungere due pareggi, spedisce i biancocelesti diritta nella storia della Serie A.

Il dato

I numeri non mentono: nella storia della Serie A, dopo le prime 13 giornate, solo due squadra - anzi una, visto che la squadra è la stessa - hanno fatto meglio di questa Lazio. Si trattano della Juventus di Massimiliano Allegri nella stagione 2018/19 e quella di Fabio Capello del 2005/06. Non solo, l'ultima squadra a fare almeno 35 punti dopo 13 giornate in Serie A era stato il Napoli di Spalletti nell'anno dello Scudetto. A proposito di ciò, e qui tutti i tifosi della Lazio facciano pure gli scongiuri del caso, tra le squadre con 35 punti in 13 partite, solo il Napoli di Maurizio Sarri, nella stagione 2016/17, alla fine non vinse il Tricolore.

Il confronto

Impressionante poi è il confronto con la scorsa stagione. Arrivati a questo punto dell'anno, Sarri e i suoi di punti ne avevano 18, quasi la metà di quelli attuali. Per superare i 35 ai biancocelesti 2025/26 di partite ne servirono 28, quindici in più, quando raggiunse quota 37. Insomma, mentre a Formello si continua a ripetere il mantra della salvezza, i numeri sembrano avere decisamente altri programmi.