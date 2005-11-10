Zazzaroni difende Mancini: "Calò? Un tempo ci battevamo per Baggio, Totti e Del Piero..."

Ivan Zazzaroni prende posizione sul momento della Nazionale italiana e, dalle colonne del Corriere dello Sport, difende il lavoro di Roberto Mancini, invitando a dare fiducia al commissario tecnico. Il direttore del quotidiano si concentra anche sulle recenti discussioni legate alle convocazioni, ricordando come il calcio italiano debba ritrovare equilibrio nelle valutazioni.

Fiducia e pazienza per Mancini

Zazzaroni parte dal caso Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone, tra i nomi invocati da alcuni tifosi per un possibile inserimento in azzurro: "Un tempo ci battevamo per Baggio, Del Piero e Totti, già detto e stradetto, mentre oggi c’è chi protesta per l’assenza tra i convocati di Giacomo Calò". Pur riconoscendo il valore del giocatore, il giornalista sottolinea la necessità di accompagnare il lavoro del CT: "È necessario accompagnare con fiducia e pazienza, tanta pazienza, il lavoro di Mancini", anche se ogni tanto fa "Jimmy Fenomeno" con le sue convocazioni.

L’attacco al sistema calcio italiano

Secondo Zazzaroni, il paradosso del momento è rappresentato proprio dalla Nazionale: "L’aspetto paradossale e più significativo di questo momento del calcio italiano, impastato di dubbi e fango, nefandezze e tradimenti, è proprio la Nazionale del commissario tecnico, l’unica cosa che al momento funziona". Poi critica le divisioni interne al movimento e il ruolo delle istituzioni: "All’italiano della strada le lotte federali interessano poco: lui vuole soltanto vincere e qualificarsi agli Europei e ai Mondiali". La conclusione è amara: "Il calcio italiano, che non ha più nulla di storico e i cicli li blocca sul nascere, conosce soltanto i ricorsi al Tar".