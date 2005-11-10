Uruguay, Bielsa fa ancora discutere: Gimenez rompe il silenzio sul clima nello spogliatoio

L'eliminazione ai gironi del Mondiale 2026 ha lasciato il segno in casa Uruguay. José María Gimenez è tornato a parlare del discusso finale dell'era Marcelo Bielsa, ammettendo che nello spogliatoio non tutto funzionava, pur attribuendo gran parte del malessere ai risultati negativi.

Il difensore dell'Atletico Madrid, arrivato nel ritiro della Celeste per le amichevoli contro Argentina e Repubblica Dominicana, ha spiegato: "È vero che in alcuni momenti non eravamo a nostro agio, ma soprattutto perché i risultati non arrivavano. Eravamo andati al Mondiale con grandi aspettative, volevamo competere e quando le cose non vanno si crea inevitabilmente disagio dal punto di vista calcistico".

L'autocritica e il cambio con Forlan

Gimenez ha poi fatto mea culpa per il rendimento della Nazionale: "Eravamo i primi a voler cambiare la situazione. Era impossibile essere felici per quello che stavamo vivendo. Siamo consapevoli di non essere stati all'altezza". La sconfitta per 1-0 contro la Spagna, costata l'eliminazione dalla Coppa del Mondo, ha segnato la fine del ciclo di Bielsa, già accompagnato da tensioni interne per un rapporto non proprio idilliaco con i giocatori.

"Con Forlan un rapporto più diretto"

Con Diego Forlan alla guida ad interim, l'Uruguay ha aperto una nuova fase. Giménez ha definito l'ex attaccante "più vicino al gruppo", pur sottolineando che l'obiettivo resta esclusivamente sportivo: "Non siamo qui per fare grigliate, vogliamo rappresentare l'Uruguay nel miglior modo possibile, vivere bene insieme e crescere come squadra". Il capitano ha infine evidenziato la volontà di ricucire il rapporto con i tifosi: "Si era un po' perso ed è una realtà. Abbiamo scelto di giocare in Uruguay per riavvicinarci alla nostra gente. Non ci interessano i soldi, vogliamo rappresentare la Nazionale e ritrovare l'unità".