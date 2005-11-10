Cangelosi sul Palermo: "Squadra devastante. La A il giusto premio per la città"

Nato a Palermo e con i colori del club rosanero ci ha anche giocato. Vincenzo Cangelosi, storico vice di Zdenek Zeman oggi allenatore di Serie C in piazze come Caserta, Foggia e Pescara, ha parlato della compagine di Filippo Inzaghi nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com:

"Sulla carta la formazione di Inzaghi non ha praticamente rivali, però sappiamo che il campionato di Serie B, come quello di Serie C, può sempre tirare fuori delle sorprese. Il campionato di Serie B è lungo e ci saranno sempre momenti in cui magari la squadra viaggia in un certo modo e altri in cui non si ottengono i risultati che uno si aspetta. Però, considerando la rosa e la qualità dei giocatori, ritengo che il Palermo abbia tutte le possibilità finalmente per ritornare in Serie A.

Tra l'altro l'ho visto giocare in più di un'occasione ed è una squadra che, quando riesce a liberarsi della pressione del fatto che debba vincere per forza e quindi gioca un calcio più tranquillo e divertendosi, è una squadra devastante. Magari ci sono dei momenti in cui vuole un po' gestire e può andare in difficoltà, però sicuramente ha un potenziale nettamente superiore rispetto alle altre. Mi auguro che possa ritornare in Serie A perché una piazza così importante, una città così importante, penso che sia il giusto premio anche per quello che stanno facendo i proprietari".