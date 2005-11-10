Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Cangelosi: "Pescara, con la contestazione è tutto più difficile. Casertana? Forse troppa fretta"

Esclusiva TMW
Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 11:04Serie C
07.10.2026 11:04Serie C
Fonti preferite
Vincenzo Cangelosi analizza la Serie C ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com: Cittadella, Potenza, Casertana, Foggia e Pescara
FotoTUTTOmercatoWEB
A Tutta C
Ascolta il podcast
A Tutta C
00:00
/
00:00

La Serie C ha già regalato diverse sorprese nelle prime otto giornate di campionato. Il Cittadella guarda tutti dall'alto nel girone A, mentre nel girone C il Potenza si è scoperto protagonista dopo l'ottimo percorso della passata stagione. Per fare il punto sull'attualità della terza serie, Vincenzo Cangelosi è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com.

Cittadella e Potenza sono le due grandi sorprese di questo avvio di Serie C?
"All'inizio del campionato possono esserci questo tipo di sorprese. Nel complesso non sono però tanto sorpreso. Il Cittadella, da quando ha avuto successo, ha sempre cercato di ricostruire e seguire la propria filosofia. Probabilmente adesso ha trovato la quadratura del cerchio e si trova meritatamente in testa, anche se ritengo che il Brescia rimanga la squadra favorita. Per quanto riguarda il girone C, secondo me è la continuità di quello che ha fatto il Potenza negli ultimi anni. Già l'anno scorso era riuscito a conquistare un trofeo importante come la Coppa Italia e giocava un ottimo calcio. Quest'anno, pur avendo perso pezzi importanti come Schimmenti e Siatunis, ha trovato continuità di gioco. Tisci aveva già dimostrato ampiamente le sue capacità a Pineto ed è riuscito a esaltare ulteriormente un gruppo che si conosce da tanti anni".

Conosce bene la Casertana. Come giudica la scelta di cambiare allenatore dopo un avvio senza vittorie?
"Io ho lavorato lì un anno e mezzo e so che tipo di pressione ha quella piazza. La cosa fondamentale è avere una grande continuità, perché il presidente e il direttore sono persone molto ambiziose. In questi anni, da quando la squadra è ritornata in Serie C, hanno sempre cercato di costruire qualcosa di importante. Il primo anno con me, con tutte le problematiche che c'erano, erano riusciti a costruire una squadra che poi ha fatto bene. Dopo il mio addio c'è stato un passaggio a vuoto, poi con Coppitelli e anche quest'anno hanno costruito due rose molto competitive. Magari ci si aspettava di essere un po' più avanti in questo momento. È normale che lavorare alla Giana, con tutto il rispetto, e lavorare a Caserta siano due cose diverse per quanto riguarda pressioni e aspettative. È stata magari una mancanza di continuità all'inizio. Poi non so, non essendo all'interno, se ci siano state altre problematiche. Ritengo comunque che sia una squadra che può competere per posti importanti".

Il Foggia ha ritrovato entusiasmo dopo la retrocessione e il ritorno in Serie C. Che campionato può fare?
"Secondo me, dopo tutto quello che è successo, per loro è stato importante ripartire. L'anno scorso c'erano tante problematiche, legate anche al passaggio durante la stagione, e la società aveva cercato in tutti i modi di rimettere in piedi la situazione. Ovviamente non era semplice, perché c'erano grandi pressioni e bisognava ricostruire tutto da capo. Poi ha avuto questa possibilità molto importante e l'ha sfruttata immediatamente, costruendo secondo me anche una squadra che può fare bene. Ero convinto che potesse disputare un campionato di media o alta classifica. È soltanto questione di tempo. È una squadra che è un misto tra giovani e giocatori più affermati, però può ben figurare. L'importante è non farsi prendere immediatamente dall'euforia quando si fanno i risultati. Oggi è una piazza particolare: avendola vissuta per tanto tempo, so cosa pensano i tifosi e cosa vogliono. Se quest'anno riusciranno a mantenere quell'equilibrio e a costruire qualcosa, il Foggia potrà tornare sicuramente dove merita".

Tra le retrocesse dalla Serie B il Pescara sembra quella più in difficoltà. Cosa pensa del momento del Delfino?
"A Pescara ci sono sempre le stesse problematiche. Fino a quando questa pressione da parte dei tifosi nei confronti del presidente non scemerà, ritengo che ci saranno sempre problemi. È da troppo tempo che c'è questa situazione. Tra l'altro è un presidente che in tutti questi anni ha portato la squadra anche in Serie A e in Serie B per più di un anno. È una persona che gestisce tutto da sola, non ha fondi o grandi investitori alle spalle, e a livello maggiore è sempre riuscito a costruire una squadra che potesse ben figurare. Anche quest'anno, secondo me, la squadra è buona e può competere tranquillamente. Sono partiti con qualche problema all'inizio, però anche loro, trovando una certa consistenza, possono stare tranquillamente nei primi posti. Hanno lo svantaggio di avere nel girone uno Spezia che viaggia a una velocità diversa rispetto a tutte le altre, quindi magari è difficile pensare di poterlo vincere direttamente. Però ci sono anche altri modi per poter risalire. L'importante è far lavorare la squadra con la serenità necessaria, perché se a ogni passo falso si va contro e si contesta sempre diventa complicato poter lavorare".

Da ex portiere, quali sono i portieri più interessanti della Serie C?
"In Serie C ce ne sono diversi. Ci sono quelli esperti, ovviamente, come Micai, che è uno di quelli che hanno interpretato il ruolo in un certo modo. A me piace il portiere del Potenza, Cucchietti, che secondo me è un ragazzo che, quando è subentrato ad Alaska, ha subito trovato la continuità necessaria e si è affidato bene alle sue qualità. Devo dire che, avendo allenato anche Alaska, non è facile sostituirlo perché per la Serie C è un portiere molto esperto e di livello. Sì, Cucchietti mi ha fatto un'ottima impressione. Anche Bagnolini del Gubbio, secondo me, è un portiere che potenzialmente può crescere e fare molto bene".

Chiudiamo con una domanda sul Palermo ad un palermitano. Questo può essere finalmente l'anno del ritorno in Serie A?
"Sulla carta la formazione di Inzaghi non ha praticamente rivali, però sappiamo che il campionato di Serie B, come quello di Serie C, può sempre tirare fuori delle sorprese. Il campionato di Serie B è lungo e ci saranno sempre momenti in cui magari la squadra viaggia in un certo modo e altri in cui non si ottengono i risultati che uno si aspetta. Però, considerando la rosa e la qualità dei giocatori, ritengo che il Palermo abbia tutte le possibilità finalmente per ritornare in Serie A. Tra l'altro l'ho visto giocare in più di un'occasione ed è una squadra che, quando riesce a liberarsi della pressione del fatto che debba vincere per forza e quindi gioca un calcio più tranquillo e divertendosi, è una squadra devastante. Magari ci sono dei momenti in cui vuole un po' gestire e può andare in difficoltà, però sicuramente ha un potenziale nettamente superiore rispetto alle altre. Mi auguro che possa ritornare in Serie A perché una piazza così importante, una città così importante, penso che sia il giusto premio anche per quello che stanno facendo i proprietari".

© Riproduzione riservata

Articoli correlati

Immagine news 1
Cangelosi sul Palermo: "Squadra devastante. La A il giusto premio per la città"
Immagine news 2
Due squadre, sette panchine e zero vittorie. La stagione da dimenticare di mister Cangelosi
Immagine news 3
Foggia, Cangelosi si dimette dopo una settimana: due i nomi per la panchina

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
16:04 Serie C
Desenzano, operato l'esterno offensivo Boiga: si era infortunato un mese fa
Immagine news 2
15:57 Serie C
La Panini celebra Ronaldinho al Ravenna con una figurina speciale. E premi speciali
Immagine news 3
15:19 Serie C
Serie C, incontro con su previdenza e adempimenti contributivi nel professionismo
Immagine news 4
14:57 Serie C
Il Savoia si prepara al ritorno al Giraud: pronta una tessera speciale per gli abbonati
Immagine news 5
14:49 Serie C
Stillitano: "Orgoglioso di essere il presidente dello Spezia. Siamo più vecchi dell'Inter"
Immagine news 6
14:04 Serie C
Union Brescia, Corini ha le idee chiare: "Battiamo la Pro. Crespi? Il gol arriverà"
Immagine news 7
11:04 Serie CEsclusiva TMW
Esclusiva TMWCangelosi: "Pescara, con la contestazione è tutto più difficile. Casertana? Forse troppa fretta"
Immagine news 8
10:50 Serie C
Prima il Della Vittoria e poi il San Nicola. A Bari prende piede il progetto di Vaughn
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Sosta tra sorrisi e commissari: ora si piange con i diritti Tv? Spalletti può curare la Juve, Allegri non deve accompagnare il morto
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, buone notizie per Allegri: McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva, può tornare in campo
Immagine top news n.1 Pastorello: "Simone Inzaghi cercato da club italiani in estate. Per il futuro aperto a ogni possibilità"
Immagine top news n.2 Pedro annuncia il ritiro: "È il momento giusto. Grazie calcio per avermi reso felice"
Immagine top news n.3 Bologna, supplemento di visite mediche per Darmian. Se riscontro positivo firmerà domani
Immagine top news n.4 Juventus, sospiro di sollievo per Alajbegovic. Già domani rientrerà in gruppo
Immagine top news n.5 Antognoni: "Mi rivedo in Nico Paz mentre Mastantuono ha piccole tracce di Messi"
Immagine top news n.6 La Juventus vuole ripartire da Romano. E Carnevali era presente al Dall'Ara per la Nazionale
Immagine top news n.7 Le prime mosse di Malagò commissario: oggi convoca le elezioni, poi obiettivo Euro 2032
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
Immagine news podcast n.2 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.3 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Oreggia: "Segnali con l'Atalanta ma ancora manca un gioco"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan, Braglia: "Adesso serve un cambio di passo. Manca ancora identità"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, Padovan: "Pio Esposito avrà il suo spazio con le rotazioni"
Serie A
Immagine box news Serie A Fiorentina, Gnonto: "Non ero più abituato a stare tra italiani, ma sta andando tutto bene"
Immagine box news Serie A Lecce, seduta verso il Bologna: Esteban e Geubbels parzialmente in gruppo
Immagine box news Serie A Pedro segue Messi, anche stavolta. Hanno contribuito al mito della cantera Barça
Immagine box news Serie A Yeboah perde la Kirin Cup in finale, Adams gol: la sosta nazionali del Venezia
Immagine box news Serie A L'italiano Ejodamen del Dortmund è il nuovo Bellingham. È già nel mirino di Juventus e Milan
Immagine box news Serie A Juventus, anche Conceicao è tornato alla Continassa: mancano solo i due sudamericani
Serie B
Immagine box news Serie B Venuti: "Dopo l'infortunio avevo bisogno di un club con ambizioni. E ho scelto l'Ascoli"
Immagine box news Serie B Lega Serie B insieme a Komen Italia contro i tumori del seno
Immagine box news Serie B Pisa, Esteves: "Gli infortuni sono alle spalle. Pronto a giocare anche a centrocampo"
Immagine box news Serie B E se Iemmello giocasse con Palanca? Nasce il gioco manageriale sulla storia del Catanzaro
Immagine box news Serie B Evacuo sul Benevento: "Con pazienza si può puntare a tornare in Serie A"
Immagine box news Serie B De Pieri, Rao, Suslov e Burnete in gol, stecca Pohjanpalo. Come sono andati i nazionali della Serie B
Serie C
Immagine box news Serie C Antonini verso l'acquisizione del Campobasso? Le parti smentiscono. Ma mai dire mai
Immagine box news Serie C Desenzano, operato l'esterno offensivo Boiga: si era infortunato un mese fa
Immagine box news Serie C La Panini celebra Ronaldinho al Ravenna con una figurina speciale. E premi speciali
Immagine box news Serie C Serie C, incontro con su previdenza e adempimenti contributivi nel professionismo
Immagine box news Serie C Il Savoia si prepara al ritorno al Giraud: pronta una tessera speciale per gli abbonati
Immagine box news Serie C Stillitano: "Orgoglioso di essere il presidente dello Spezia. Siamo più vecchi dell'Inter"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile L'Italia si prepara alla sfida con la Bielorussia: in gruppo anche le ultime tre 'americane'
Immagine box news Calcio femminile Italia Under17, oggi l'esordio nel Round 1 di qualificazione all'Europeo: sfida all'Austria
Immagine box news Calcio femminile L'Italia femminile verso la sfida con la Bielorussia. Salvai e Dragoni: “Pronte a prenderci il Mondiale"
Immagine box news Calcio femminile Goldoni e il retroscena nel derby: "Successa una cosa che non mi sarei mai aspettata"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Salvai: "Non vogliamo più essere una rivelazione, ma una squadra importante"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Dragoni: "Consapevoli della nostra forza. Grata alla Roma per il mio percorso"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
7 ottobre 2000, l'Italia superoffensiva di Trapattoni. Con Inzaghi, Delvecchio e Totti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere