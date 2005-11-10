Carrarese, Abiuso: "Pagliuca ha portato positività ed energia. Ci ha motivati molto"

La sosta è ormai archiviata, e la Serie B è pronta a riprendere il suo corso, con la Carrarese che vedrà anche il debutto di Guido Pagliuca in panchina; gli apuani affronteranno - ironia del destino - il Padova dell'ex Antonio Calabro.

A metà settimana, l’attaccante azzurro Fabio Abiuso ha parlato ai canali ufficiali del club: "Non abbiamo iniziato il campionato come avremmo voluto ma credo che questa sosta ci abbia portato dei benefici. abbiamo avuto il tempo, vista la lunghezza atipica di questa pausa per le nazionali, di mettere a punto alcuni aspetti sui quali abbiamo mostrato delle carenze in questo avvio di stagione, e ci siamo maggiormente compattati come gruppo visti i tanti innesti nuovi che si sono aggregati alla rosa solo a fine mercato. Con Mister Pagliuca ci siamo trovati molto bene sin dai primi allenamenti: ha portato positività ed energia alla squadra, ci ha trasmesso serenità ed è riuscito, da subito, a motivarci per affrontare il ritorno in campo. Anche da un punto di vista tattico stiamo lavorando duramente per eseguire al meglio ciò che ci viene richiesto".

Una nota va dunque al Padova: "Una grande squadra, che sta disputando un campionato importante. Mi aspetto una partita complessa, ma sono fiducioso perché ci stiamo preparando nel migliore dei modi e abbiamo tanta voglia di dimostrare il nostro reale valore".