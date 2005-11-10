Nel corso della conferenza stampa post gara, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato del prossimo match di Coppa Italia contro l'Inter sempre a San Siro: "E' un altro piccolo test. Facciamo la nostra partita cercando di limare gli errori. Oggi l'Inter ha vinto meritatamente ma all'interno della partita piccoli dettagli potevano farla oscillare diversamente. Se vedere la stessa gente e lo stesso prato ci farà tremare le ginocchia, non supereremmo neanche l'altra prova. L'Inter fa pesare il suo livello, ma noi dobbiamo cercare di forzare alcuni errori da parte loro. Noi ne abbiamo tremendamente bisogno quando giochiamo contro una squadra evidentemente più forte di noi".

Come prosegue il percorso di crescita di Meichtry?

"Sta rientrando dopo un infortunio, sta mettendo minuti. Ha grande competizione nella zona di campo dove lo schieriamo, ma è importante per noi e ci puntiamo".

A gennaio vi muoverete per un altro attaccante?

"Stiamo parlando ma non è impossibile. Può succedere".

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