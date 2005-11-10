Diego Perotti ha parlato a Sky Sport e tra i tanti temi trattati ha analizzato anche quello relativo agli argentini in Serie A, in particolar modo Nico Paz: "Già l'anno scorso aveva fatto capire ciò che poteva essere e ora si sta confermando. Fabregas è stato bravo nella gestione. Anche in Nazionale sta dimostrando di essere pronto. Il numero 10? Qualcuno prima o poi dovrà prenderlo, mi auguro che sia un ragazzo come lui. Però non mettiamo al livello di Messi perché gli faremo solo male. Nico ha comunque tutto per far bene con quel numero"

A lei nell'Argentina la fece esordire un certo Diego Armando Maradona...

"Lui mi ha fatto esordire. Quando il miglior giocatore al mondo ti considera pronto per indossare la maglia della Nazionale è sempre speciale. Mi chiamò lui e mi disse di venire con voglia. Fu breve e intenso, com'era Diego".

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