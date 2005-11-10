Moreira: “De Bruyne speciale. Milan? Recuperare è difficile, ma lavoriamo per questo”

Diego Moreira, esterno offensivo del Milan tra i protagonisti del 4-1 del Belgio sull’Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita: “Sono molto felice per il mio primo gol in nazionale, è stato un momento speciale. Abbiamo vinto e c’era la mia famiglia, è una serata che ricorderò per sempre”.

Cosa ha fatto la differenza?

“Abbiamo giocatori davvero forti davanti, penso a Doku e De Bruyne. Però in questo sport servono tutti, e tutti hanno fatto una grande partita”.

Cosa rappresenta per voi De Bruyne?

“È speciale. È un piacere averlo con noi, vede delle cose che gli altri non vedono: ha tanta esperienza e siamo felici di averlo”.

Van Bommel ti ha fatto i complimenti, cosa ti porti dietro di questa nazionale tornando al Milan?

“In Italia ho imparato tanto, è un campionato che ha tanti giocatori d’esperienza. Imparo tanto anche in nazionale, giocare con il Belgio e con il Milan sono due cose positive, ne sono molto felice”.

Come si recupera in campionato?

“È difficile, ma lavoriamo per questo e dobbiamo essere preparati. Abbiamo tanti buoni giocatori che ci aiuteranno”.