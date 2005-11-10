Van Bommel chiarisce: “Non ho detto a De Bruyne di andare al PSV. È adatto lì, ma anche al Napoli”

Mark van Bommel, oggi commissario tecnico del Belgio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il 4-1 rifilato all’Italia: “Abbiamo fatto molto bene, ci siamo qualificati ai quarti di finale. Non è facile, considerando il poco tempo a disposizione. C’è bisogno di chiarire ai giocatori come vuoi giocare, stasera siamo riusciti a farlo molto bene. Quando hai un gruppo così intelligente puoi giocare come vuoi farlo. Penso che sia tutto molto positivo, abbiamo qualità e intelligenza. Se nomino Doku e De Bruyne dico i più ovvi, ma anche in altre posizioni abbiamo ottime individualità”.

Quanto hanno fatto la differenza le qualità individuali? Anche Moreira ha trovato grande fiducia con lei…

“Diego è davvero un bravo ragazzo, è un po’ pazzo ma è molto importante per noi. La cosa più importante è che quando giochi di squadra, a livello tattico, se fai bene certe cose poi il singolo riesce a esprimersi ad alto livello. Se hai undici buoni giocatori non basta metterli in campo, devi avere una squadra”.

De Bruyne brilla in nazionale, si parla del PSV. Gli ha dato dei consigli?

“Kevin è un top, è uno dei migliori giocatori in circolazione. L’abbiamo visto in tutta la Nations League. Io ho visto qualche partita del Napoli e ho giocato con Allegri: penso possa gestirlo bene. Si parla tanto di Kevin, in Belgio mi hanno chiesto se fosse adatto al PSV: io ho giocato e allenato lì, penso che si adatti bene al calcio olandese. Però non ho detto a lui o ai media che lui deve andare via. Penso sia adatto anche al Napoli”.

Alla fine bell’abbraccio con Donnarumma…

“È molto forte. Se non ci fosse stato in porta lui avremmo fatto molti più gol”.