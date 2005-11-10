Pio Esposito aggancia Zola e un giorno eguaglierà Riva. Ora gli serve un attacco intorno

Dieci gol in 15 presenze. Francesco Pio Esposito ha 21 anni e ha già segnato in Nazionale quanto Gianfranco Zola, Antonio Cassano e Lorenzo Insigne, giusto per citare tre nomi. La rete siglata con il Belgio, prima che la serata di Bruxelles prendesse una piega decisamente diversa, è l'ennesima conferma di una certezza: l'Italia di Roberto Mancini ha trovato il suo centravanti. Un giorno potrebbe anche raggiungere Gigi Riva, fermo da oltre cinquant'anni a quota 35 gol, primato che nessuno è riuscito a eguagliare. Ne mancano 25: non così tante, contando che Pio ha l'età e i numeri per provarci. Il rigore sbagliato nel finale della gara con il Belgio non cambia il giudizio: a 21 anni qualche errore si può anche concedere, soprattutto a chi ha già dimostrato di saper segnare con questa continuità.

Adesso Mancini deve costruirgli intorno un attacco

Il tema, semmai, è un altro. Mancini ha trovato il centravanti, adesso deve costruirgli intorno un reparto offensivo. Perché Pio è diventato intoccabile, ma su chi debba giocare al suo fianco ci sono ancora parecchi dubbi. Con la Francia, a San Siro, il ct aveva scelto Sebastiano Esposito e Nicolò Cambiaghi, ottenendo belle risposte soprattutto dal secondo, che però non gioca a livello internazionale con il suo club. A Bruxelles, complici anche le assenze, ha sperimentato con Luca Koleosho e Niccolò Pisilli: due giocatori di qualità, ma l'esperimento non ha funzionato. È evidente che l'Italia debba ancora individuare gli interpreti migliori per valorizzare il suo numero nove. E il ct può arrivare solo fino a un certo punto.

Il resto, deve farlo un campionato dove non si gioca più con gli esterni offensivi e che continua a puntare su tanti, troppi, stranieri. Mancini in Pio Esposito ha trovato un giocatore capace di poter giocare da solo al centro dell'attacco, di saper fare reparto e di avere una confidenza con il gol che in Nazionale mancava da parecchio tempo. Ha bisogno, però, di esterni capaci di servirlo, ma anche di attaccare gli spazi che crea con il suo lavoro per la squadra. Non sarà semplice, ma è necessario.