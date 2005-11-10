Lazio, Taylor e Nuno Tavares non si muovono, continua a piacere Man: la situazione

Il primo posto in classifica non può che far sognare. Nessuno avrebbe mai immaginato che la Lazio dopo undici giornate fosse al comando della Serie A con 29 punti, frutto di ben 9 vittorie e due pareggi. Unica squadra ancora imbattuta. Una soddisfazione enorme, che adesso porta a nuove considerazioni anche sul mercato, sempre che a gennaio si verifichi la possibilità.

Lazio, come muoversi a gennaio? Intanto c'è una certezza

I biancocelesti devono infatti ancora capire come potranno muoversi ma intanto c’è una certezza: tutti i big resteranno. Per cui chi volesse avvicinarsi ai vari Taylor, Nuno Tavares, Isaksen e tutti gli altri può tranquillamente mettersi l’animo in pace. Insomma nessuna cessione e magari qualche pensiero per un eventuale inserimento.

Da Icardi a Man, il punto in attacco

Al momento l’idea Icardi rimane tale, nel senso che non ci sono mai stati veramente passi concreti ma solo sondaggi senza mai entrare nello specifico. Questo però non significa che il presidente Lotito non abbia in mente di rafforzare la squadra magari con un altro esterno offensivo. Un giocatore che piace è sicuramente Dennis Man del PSV Ehindoven, con un passato al Parma a cui non dispiacerebbe la possibilità di tornare a giocare in Serie A. Al momento non si registrano novità nel senso che per poter approfondire meglio il discorso la Lazio dovrebbe capire bene cosa accadrà con Cancellieri. Se nella sessione invernale dovesse andare via allora ecco che la società biancoceleste potrebbe muoversi con più decisione anche se con un raggio d’azione particolarmente limitato. Una soluzione plausibile potrebbe infatti essere quella del prestito con diritto di riscatto.