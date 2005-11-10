Napoli, rivoluzione a centrocampo? Lodi: "Anguissa e De Bruyne non sono più quelli di prima"

Il Napoli deve ringiovanire il centrocampo e ritrovare dinamismo, soprattutto nella fase di riconquista del pallone. Ne è convinto Francesco Lodi, ex centrocampista di Udinese e Catania, intervenuto nel corso di Sabato Azzurro su Radio Tutto Napoli: "Al centrocampo serve nuova linfa giovane, giocatori con la voglia di recuperare palla e di ribattere subito l'azione. In questo momento il Napoli recupera il pallone, ma poi ci mette troppo a ripartire. L'età avanza per tutti, gli acciacchi aumentano e si perde quella brillantezza e quella velocità: l'Anguissa dello scudetto aveva la voglia di recuperare e poi partire palla al piede, ora, anche per i troppi infortuni, questo è un po' venuto a mancare. Lo stesso vale per De Bruyne". Lodi ha poi aggiunto: "Il Napoli deve rinforzare il centrocampo, perché è da lì che passa il gioco, sia in fase difensiva che offensiva".

Lodi sul futuro di De Bruyne: "Se parte, serve un investimento importante"

L'ex centrocampista si è soffermato anche sulle indiscrezioni relative a un possibile trasferimento anticipato di Kevin De Bruyne al PSV: "È una situazione da monitorare e non da gestire a cuor leggero. Quando un familiare così stretto come la moglie fa certe dichiarazioni, un fondo di verità c'è sempre". Sul piano tecnico, Lodi ha spiegato: "Il Napoli perderebbe un giocatore di grande qualità. Ora non ha più la gamba del City, ma quando ha la palla ha ancora quello strappo". E sulla posizione in campo del belga: "Io lo metterei sempre un po' più avanti, perché può imbucare e fare giocate che a volte anche i compagni non si aspettano".

Lodi difende Vergara: "In Nazionale ha fatto benissimo, merita più spazio nel Napoli"

Infine, un passaggio su Antonio Vergara, cresciuto nella scuola calcio della famiglia Lodi: "Sono rimasto perplesso quando non è entrato in partite in cui serviva proprio quella linfa che porta lui. In Nazionale ha fatto benissimo, anche contro giocatori di valore mondiale, con quella spensieratezza che hanno i giovani e che va sfruttata. Io gli darei più possibilità: quando un giocatore è bravo bisogna farlo giocare, non dieci minuti a partita". Una riflessione allargata al calcio italiano: "In Italia a parole tutti dicono che i giovani devono giocare, ma poi si guarda al risultato. Se le cose vanno bene è facile farli giocare, se vanno male si aspetta, e si ritarda una crescita che altrove è già avvenuta".