Cesena, mercato in stile minimal: Cerri e Castrovilli i nuovi più interessanti

Il Cesena ha vissuto una sessione di calciomercatocontenuta, con cinque acquisti e cinque cessioni in una campagna che riflette la solidità di una squadra già competitiva. I bianconeri, sesti in classifica con 34 punti e in piena lotta playoff, hanno optato per interventi mirati piuttosto che stravolgimenti.

Il movimento più significativo in entrata riguarda Vittorio Magni, terzino destro classe 2006 riscattato dal Milan. Il giovane laterale, che era già in rosa in prestito, è stato blindato con l'acquisizione a titolo definitivo: un segnale della fiducia riposta nel diciannovenne. Dal Bologna è arrivato in prestito Tommaso Corazza, terzino sinistro classe 2004, chiamato a dare alternative e freschezza sulla corsia mancina. Alberto Cerri e Gaetano Castrovilli hanno concluso il quadro

L'altro movimento in entrata è il rientro dal prestito di Alessandro Carlini, difensore che ha terminato anticipatamente la sua esperienza al Savoia. Tuttavia, Carlini non è rimasto a Cesena: immediatamente dopo il rientro è stato ceduto a titolo definitivo al Venezia.

Sul fronte cessioni, oltre a Carlini, il Cesena ha salutato Emanuele Adamo, esterno destro passato a titolo definitivo allo Spezia, e Jalen Blesa, attaccante ceduto al Rio Ave.

Si può, dunque, dire che il Cesena abbia dimostrato un approccio pragmatico: blindare i giovani promettenti (Magni), aggiungere un'alternativa di qualità (Corazza) e monetizzare chi non rientra nei piani. Una finestra invernale sobria ma efficace, coerente con le ambizioni playoff di una squadra già ben costruita.