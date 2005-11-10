Dopo la sosta, Davide Nicola è pronto a tornare in campo con il suo Venezia. Il tecnico dei lagunari in conferenza stampa ha parlato così alla vigilia della Juventus: "Non vivo di entusiasmi a picchi, ma di lavoro. Con la voglia di chi dirige il lavoro e con la voglia messa in campo dai ragazzi. Ho trovato disponibilità da parte loro con richieste diverse. I ragazzi dimostrano anche voglia di migliorare, che stanno capendo il concetto di ambizione pragmatica. Da questo punto di vista sono soddisfatto, ma loro sanno che non sono mai soddisfatto".

Ha recuperato giocatori? Adorante come sta?

"Andrea ha lavorato con noi. In questi 12 giorni progressivamente si è aggiunto chi già lavorava con noi, mi sono dedicato a chi conoscevo meno in campo. Andrea è un professionista esemplare, vedremo perché gli manca qualcosina anche se ha lavorato in maniera importante. L'aspetto più importante è che sta al giocatore tenere sempre alta motivazione, così quando si presenta l'occasione hanno solo una scelta, quella di sfruttarla".

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