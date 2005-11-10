Al Sinigaglia il Cagliari va sotto: cross di Couto, Ramon svetta e 1-0 del Como
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 15:27Serie A
autore Yvonne Alessandro
21.11.2026 15:27Serie A
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Si sblocca la partita al Sinigaglia grazie a Jacobo Ramon. Traversone impeccabile di Couto largo a destra e il difensore spagnolo, da attaccante aggiunto come suo solito, ha svettato nella difesa del Cagliari per firmare l'1-0.
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