Segna sempre Noslin! La Lazio passa dopo 25 minuti, 1-0 con il Lecce
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 15:26Serie A
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21.11.2026 15:26Serie A
Noslin, di testa, porta in vantaggio la Lazio. Assist perfetto di Isaksen
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La Lazio passa in vantaggio, a segno Noslin! Grande giocata di Isaksen che con il destro mette in mezzo un pallone perfetto per Noslin, che stacca più in alto di tutto e di testa batte Falcone!
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