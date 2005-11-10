Imanol Alguacil, tecnico dell'Olympiacos, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il ko contro il Milan dopo che la squadra stava conducendo 2-0:

La squadra ha dimosrtato cosa poteva fare per 60 minuti. Come si può spiegare che è successo?

"In un momento chiave della partita siamo partiti dal possibile 3-0 al 2-1, e le nostre certezze sono crollate. Il Milan ha reagito bene, è più forte, ha esperienza, una squadra storica, e se non sei concetrato rischi di perdere, come successo. Il Milan ha giocato il tutto per il tutto ma fino al 60esimo abbiamo fatto un partitone, da squadra di Champions".

Soddisfatto del lavoro della difesa? È possibile vedere questo modulo anche più avanti?

"Non lo so. Un allenatore deve trovare soluzioni, soprattutto perché dipende anche da come recupereremo i giocatori. Ne abbiamo alcuni fuori, altri oggi hanno giocato e vedremo le conseguenze. Vedremo chi ho a disposizione pensando anche alla prossima partita, ma l'Olympiacos, nonostante il cambio di modulo, ha giocato molto bene. Siamo stati validi, passati avanti nel punteggio, meritavamo il 3 a 0, e sono convinto che se avessimo retto il 2-0 per qualche minuto in più avremmo vinto. Il 2-4 mi sembra ingiusto".

5 giocatori fuori, ma la squadra si è dimostrata comunque forte. Ci sono possibilità che nelle prossime tre partite ci sia la possibilità di andare avanti in EL?

"Non so dov'è il limite, non ho la risposta certa. Io cercherà di ricevere il maggior potenziale dalla squadra. I ragazzi si stanno allenando al massimo, ed è ingiusto aver subito questi quattro gol. Alla fine c è mancata energie. Il Milan è una squadra da Champions, molto tecnico, ma mi tengo stretto questi 65 minuti. Abbiamo fatto meglio del Milan, e cercherà di fare impossibile di rigiocare quest'ora di gioco anche nelle prossime partite. Facendolo così sarà più facile per noi vincere".