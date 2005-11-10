AZ super con Koopmeiners, Mateta ribalta la Real Sociedad: Europa League, i finali delle 21
Yvonne Alessandro
Finiscono qui le partite delle ore 21 di Europa League, per il quinto turno di League Phase. In Inghilterra, in casa del Crystal Palace, il rigore di Mateta riapre i giochi al 72' e McNeil sancisce la vittoria per sorpasso sulla Real Sociedad (2-1), pareggio risicato e grossi rimpianti del Ferencvaros contro il Celje invece graziato e capace di strappare un punto d'oro. L'Hoffenheim rovescia lo Sturm Graz nel secondo tempo con ben 3 gol, pari a reti inviolate tra Lione e Lillestrom, il NEC sistema il Rennes 3-1 invece. Sunderland bloccato in casa dallo Jagiellonia (1-1), colpo esterno del Celtic contro il Torrense, mentre il fratello di Koopmeiners si aggiunge alla fiera di gol dell'AZ Alkmaar e il poker calato allo Sparta Praga che fino al primo tempo conduceva 2-0.
Finali delle 21
Crystal Palace-Real Sociedad 2-1
66' Sarr (R), 72' rigore Mateta (C), 91' McNeil (C)
Ferencvaros-Celje 0-0
Hoffenheim-Sturm Graz 3-1
43' Diakite (S), 72' Hlozek (H), 80' Conte (H), 90' Moerstedt (H)
Juventus-Omonia 4-1
15' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J), 68' Conceicao (J), 73' Boga (J)
Lione-Lillestrom 0-0
NEC Nijmegen-Rennes 3-1
29' Linssen (N), 36' Thomasson (R), 81' rigore Chery (N), 89' Bischoff (N)
OFI Creta-Anderlecht 1-3
20' Bentayeb (A), 39' Asgaard (A), 54' rigore Fountas (O), 90'+6 Bertaccini (A)
Sparta Praga-AZ Alkmaar 2-4
4' Brunes (S), 27' Vydra (S), 52' Koopmeiners (A), 68' Daal (A), 73' Oufkir (A), 84' Oufkir (A)
Sunderland-Jagiellonia 1-1
47' Tuterov (S), 52' Jóźwiak (J)
Torreense-Celtic 1-2
9' autogol Vazquez (C), 19' Jean (T), 84' Duran (C)
Finali delle 18.45
Besiktas-Hapoel Beer Sheva 2-1
Celta Vigo-Bournemouth 1-2
19' Aspas (C), 47' Rodriguez (B), 78' Rayan (B)
Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen 0-2
10' Tillman (BL), 45' Quansah (BL)
Marsiglia-Levski 1-0
28' Gouiri (M)
Olympiacos-Milan 2-4
31' autogol Maignan (O), 49' Jota Silva (O), 56' Hutchinson (M), 63' Cisse (M), 71' Pulisic (M), 90'+5 Moreira (M)
Viktoria Plzeň-Benfica 4-0
30' Hrosovsky (V), 43' Adu (V), 44' Kabongo (V), 46' Kabongo (V)
Royale Union SG-Lech 2-2
15' Agnero (L), 19' Palma (L), 54' Florucz (U), 66' Rodriguez (U)
Salisburgo-Ararat Armenia 2-0
47' Mazurek (S), 51' Mazurek (S)