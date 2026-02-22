Juve Stabia-Mantova, le formazioni ufficiali: si ferma Gerli. Sottil opta per Nador dal 1'

Con il consueto anticipo del venerdì, ha preso il via la 26ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà quest'oggi con gli ultimi due match da giocare. Se a chiudere il turno sarà lo scontro diretto tra Reggiana e Avellino, alle ore 15:00 prenderà il via lo scontro per i piani alti della graduatoria tra Juve Stabia e Modena, che si sfideranno allo stadio 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia. Da cui arrivano le formazioni ufficiali.

Con Gerli che, sponda emiliana, è costretto al forfait: durante la rifinitura di ieri, infatti, è stato vittima di un fastidio muscolare, che è risultato non smaltito dopo un test nella mattinata odierna. Ridisegnato quindi un po' il centrocampo gialloblù, con Nador a rimpiazzare il compagno infortunato. Sponda campana, invece, è Okoro a vincere i ballottaggi nel reparto avanzato per fare coppia con Gabrielloni. Tra i pali, Boer.

Di seguito, ecco gli schieramenti dei due tecnici:

JUVE STABIA (3-5-2): Boer; Giorgini, Dalle Mura, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Maistro, Cacciamani; Okoro, Gabrielloni. All.: Abate

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Dellavalle, Nieling; Zampano, Massolin, Nador, Santoro, Zanimacchia; Ambrosino, De Luca. All.: Sottil