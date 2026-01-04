Il saluto di Salvatore Esposito: "Spezia avrà sempre un posto speciale nel mio cuore"

Il nuovo centrocampista della Sampdoria Salvatore Esposito ha voluto salutare i suoi ex tifosi dello Spezia con un post pubblicato su Instagram: "Dopo tanti anni e più di 100 partite con questa maglia, sento il bisogno di salutare i miei compagni di viaggio, la città e tutti i tifosi. Indossare questi colori è stato un onore che ho cercato di meritare ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Ho sempre dato tutto me stesso per lo Spezia, scendendo in campo anche nei momenti più difficili, a volte persino quando i dottori lo sconsigliavano, perché sentivo il dovere e l’orgoglio di rappresentare questa squadra.

Qui ho vissuto emozioni vere, sacrifici importanti e una crescita che porterò con me per sempre. So che la mia scelta non è stata accettata da tutti. Lo capisco e rispetto il dispiacere di chi ama questi colori. Dietro questa decisione, però, ci sono motivazioni profonde, personali e professionali, che non sempre possono essere spiegate fino in fondo , ma che sono state prese con grande rispetto verso i tifosi… so che meritereste più chiarezza ma non è né il mio essere creare polemiche che non farebbero bene a nessuno.

Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio di questi anni, fisioterapisti, magazzinieri (Datteri storia di questo club), dottori, il mio grande amico team manager Ferretti, gli allenatori in particolare con grande affetto Luca D’Angelo uomo d’altri tempi… e tutte le persone che lavorano ogni giorno per lo Spezia. E grazie a voi tifosi, per il sostegno, per l’amore che mi avete sempre dato e per la passione… anche le critiche fanno parte di un legame vero… accetterò tutto da voi perché questo fa parte dei sentimenti veri!

Spezia avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Con rispetto e gratitudine, Salvatore Esposito".