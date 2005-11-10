Klaas-Jan Huntelaar, ex attaccante del Milan nella stagione 2009/10, intervistato da Milannews.it ha ricordato la sua esperienza in rossonero:

Klaas-Jan, una sola stagione al Milan, nel 2009/10. Che ricordi hai della tua esperienza in rossonero?

"Ho ricordi bellissimi.

Il Milan è un grande club, con una bella atmosfera allo stadio. È stato davvero bello giocare lì".

La doppietta contro il Catania, soprattutto il secondo gol, il pallonetto, è rimasta nella storia del Milan.

"È uno dei momenti più belli. Il pallonetto contro il Catania e i due gol negli ultimi minuti... è stato un momento speciale".

Il 28 agosto 2010 lasciasti il Milan per lo Schalke 04, lo stesso giorno in cui Ibrahimović arrivò dal Barcellona. Temesti la concorrenza di Ibra oppure volevi tornare a essere il protagonista altrove?

"Giocavo largo, ero sulla fascia, che non era il mio ruolo! In quel momento sentii che era giusto lasciare il club".

Com'è stato giocare con Ronaldinho, tornato in campo lo scorso weekend dopo il ritiro?

"È stato bello, era un grande giocatore che si divertiva sempre a giocare! In campo faceva anche qualcosa di speciale, quindi era bello".

Gonçalo Ramos sta faticando a trovare la via del gol. Anche tu hai attraversato momenti simili... Che consiglio gli daresti?

"Gli direi di concentrarsi semplicemente sul gioco e di godersi il momento".