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Milan, per Pavlovic condizione in miglioramento: c'è ottimismo per il suo impiego col FrosinoneTMW
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Simone Lorini
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Oggi alle 15:08Serie A
autore Simone Lorini
17.11.2026 15:08Serie A
Il serbo cresce e Amorim può sorridere: potrebbe toccare a lui già contro la squadra di Alvini, nella sfida di domenica
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Ancora buone notizie per il Milan e per Ruben Amorim: le condizione di Strahinja Pavlovic sono in miglioramento, oggi il serbo ha fatto una parte di allenamento in gruppo. Come per Maignan, ci sono sensazioni di crescente ottimismo per quanto riguarda il suo impiego nella sfida contro il Frosinone di domenica.
Maignan ok: difenderà i pali contro la squadra di Alvini
Gli esami per il portiere francese hanno dato esito negativo: l'estremo difensore del Diavolo è atteso dunque regolarmente tra i disponibili per la partita della ripresa in campionato, che vedrà il Milan opposto alla rivelazione Frosinone. L'infortunio alla coscia rimediato con la sua nazionale, la Francia, dovrebbe dunque rientrare.
Fonte: da Milano, Antonello Gioia
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