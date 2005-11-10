Si è chiuso il primo tempo di Sampdoria-Cremonese, con gli ospiti avanti per 1-0. Decide al 45’ uno sfortunato autogol di Krastev dopo appena 6 minuti di gioco. Da segnalare che i blucerchiati sono in 10 dal 4’ minuto di gioco per l’espulsione per rosso diretto subita da Delli Carri.

SERIE B - 14ª GIORNATA

Sabato 28 novembre

Ascoli-Virtus Entella 2-0

33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori

Carrarese-Juve Stabia 3-1

47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)

Empoli-Hellas Verona 2-2

16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)

Vicenza-Cesena 1-1

30’ Della Vecchia (C), 67’ Corazza (V)

Palermo-Benevento 3-0

9’ Johnsen, 28’ Pohjanpalo, 40’ Vavassori

Domenica 29 novembre

Modena-Padova 3-0

20’ Olzer, 51’ e 67’ Montevago

Sudtirol-Mantova 0-2

45ì+3’ Castellini, 86’ Cajazzo

In corso - Sampdoria-Cremonese 0-1

6’ aut. Krastev

Ore 19:30 - Arezzo-Pisa

Lunedì 30 novembre

Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 33*

Modena 30*

Mantova 25*

Ascoli 24*

Avellino 22

Cesena 22*

Pisa 20

Benevento 19*

Carrarese 19*

Sudtirol 18*

Sampdoria 17

Hellas Verona 17*

Padova 16*

Cremonese 15

Virtus Entella 13*

Juve Stabia 12°*

Arezzo 12

Catanzaro 12

Vicenza 11*

Empoli 10*

* una partita in più

° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva