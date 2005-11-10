Cremonese avanti sulla Sampdoria al 45', decide un autogol. Blucerchiati in 10
Alessandra Stefanelli
Si è chiuso il primo tempo di Sampdoria-Cremonese, con gli ospiti avanti per 1-0. Decide al 45’ uno sfortunato autogol di Krastev dopo appena 6 minuti di gioco. Da segnalare che i blucerchiati sono in 10 dal 4’ minuto di gioco per l’espulsione per rosso diretto subita da Delli Carri.
SERIE B - 14ª GIORNATA
Sabato 28 novembre
Ascoli-Virtus Entella 2-0
33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori
Carrarese-Juve Stabia 3-1
47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)
Empoli-Hellas Verona 2-2
16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)
Vicenza-Cesena 1-1
30’ Della Vecchia (C), 67’ Corazza (V)
Palermo-Benevento 3-0
9’ Johnsen, 28’ Pohjanpalo, 40’ Vavassori
Domenica 29 novembre
Modena-Padova 3-0
20’ Olzer, 51’ e 67’ Montevago
Sudtirol-Mantova 0-2
45ì+3’ Castellini, 86’ Cajazzo
In corso - Sampdoria-Cremonese 0-1
6’ aut. Krastev
Ore 19:30 - Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 33*
Modena 30*
Mantova 25*
Ascoli 24*
Avellino 22
Cesena 22*
Pisa 20
Benevento 19*
Carrarese 19*
Sudtirol 18*
Sampdoria 17
Hellas Verona 17*
Padova 16*
Cremonese 15
Virtus Entella 13*
Juve Stabia 12°*
Arezzo 12
Catanzaro 12
Vicenza 11*
Empoli 10*
* una partita in più
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva