Nieling: "Durante il mercato ho parlato con il club: la mia volontà era continuare con il Modena"

Il campionato di Serie B è ormai prossimo alla ripresa dopo la lunga sosta per la Nazionale - che ha fermato anche il campionato di Serie A -, e il Modena si appresta alla sfida contro l'Hellas Verona. Il punto di metà settimana, come si legge sul sito parlandodisport.it, è stata fatta dal difensore Bryant Nieling.

Ecco e sue parole: "L’inizio di campionato è stato positivo, ma in questo momento la classifica conta relativamente: dobbiamo ragionare partita dopo partita e continuare a lavorare. Il Verona è una squadra forte, come tutte quelle che affrontiamo in Serie B, e mi aspetto una partita difficile, nella quale sarà importante avere i nostri tifosi al nostro fianco. Belotti e Ambrosino? Sono entrambi grandi giocatori. Marcarli in allenamento non è semplice e non saprei scegliere chi dei due sia più difficile da affrontare".

La nota va poi anche all'estate, dove il mercato si è fatto sentire: "Rispetto alla mia prima stagione in Italia, quest’anno per me è tutto un po’ più semplice: conosco meglio il campionato e anche questo modo di giocare si adatta maggiormente alle mie caratteristiche. Durante il mercato ho parlato con il club e la mia volontà era quella di continuare qui. Sono contento di essere rimasto a Modena".