Modena, ecco i club che in estate hanno cercato Nieling: due anche in Serie A

“Durante il mercato ho parlato con il club e la mia volontà era quella di continuare qui. Sono contento di essere rimasto a Modena". Il difensore Bryant Nieling nella giornata di ieri aveva parlato così della sua estate al centro delle voci di mercato durante il quale è stato cercato anche dalla Serie A – Torino e Venezia – oltre che da alcuni club all’esterno.

I club sulle sue tracce

A svelare i nomi dei club che hanno cercato il classe 2002, arrivato nell’estate del 2025 e legato ai Canarini fino al 2028 (con opzione di rinnovo per un anno), è stata la Gazzetta di Modena che oltre alle due società italiane sopraccitate, ha sottolineato come anche il Wolfsburg avesse bussato alla porta del Modena per l’olandese trovando però la strada sbarrata: i dirigenti Nereo Bonato e Andrea Catellani infatti sono stati fermi nell’intenzione di non aprire alcuna trattativa per Nieling ritenendolo una pedina fondamentale per la squadra di Galloppa e per la crescita del club.

Arrivato dal Cambuur, club che milita in Eredivisie, per circa un milione di euro il centrale difensivo è ora valutato 3,5 milioni di euro avendo più che triplicato il suo valore in un anno.