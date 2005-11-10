Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions col PSG, ha raccontato dall'interno le condizioni e le ambizioni della sua Roma. Di seguito le parole del tecnico giallorosso.

Le parole di Gasperini

Come arriva la squadra a questa gara?

"È un momento molto, molto bello poter giocare questa gara contro i più forti. Quello a cui pensiamo di più in questo momento è fare una prestazione di livello".

Come si può cercare l'equilibrio fra la bellezza che la Roma mette in campo sia in campionato ma anche in Champions e la sostanza, cioè la necessità di portare a casa quello che la Roma crea?

"È chiaro che noi dobbiamo misurarci con questa squadra, che affrontiamo per la prima volta con la Roma. Dovremo capire subito sul campo qual è il loro valore, che sicuramente è molto alto, e quanto possiamo contrastare la loro tecnica e la loro velocità. Quello che ci proponiamo è proprio di riuscire a ridurre un po’ la loro efficacia per poter proporre anche il nostro tipo di gioco".

Cosa si aspetta dalla partita nonostante i due infortuni?

"Per noi è l'occasione di affrontare i migliori, per capire quanto possiamo confrontarci con queste squadre e questi giocatori. La Roma mancava da 7 anni in Champions, in campionato sta facendo bene e sta crescendo. Ci siamo conquistati sul campo la possibilità di giocare queste partite. Quelli che li sostituiranno sono comunque di assoluto valore".