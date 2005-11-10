Finisce 0-0 un primo tempo piuttosto vibrante nel finale con una doppia chance per l'AEK Atene per segnare ma Robert Sanchez ha saputo salvare la porta del Como.

Douvikas stoppato in area

I tifosi dell’AEK Atene si sono sparpagliati ovunque sugli spalti del Sinigaglia, in un primo tempo che è stato fin dal primo minuto e ancor prima nell’elencare le formazioni allo speaker incandescente. Nemmeno il completamento di un giro d’orologio che subito Kutesa completamente libero di avanzare su spizzata di Jovic per proporsi al tiro forte ma non preciso. Un avvertimento per mostrare le intenzioni della formazione ellenica in Champions League, al netto della posizione in classifica alla ventinovesima posizione. L’occasione più grande ricavata dal Como in questo quinto incontro di League Phase è arrivato tuttavia all’8’ con Tasos Douvikas servito impeccabilmente da Nico Paz in profondità. Tanta imprecisione e un giro palla prevedibile dei padroni di casa che hanno faticato a trovare vie libere per scatenare il proprio estro. Una possibilità di presentarsi davanti alla porta l’ha avuta il dieci argentino, correttamente rimontato da Pilios poi “atterrato” col braccio dall’argentino per un giallo assegnato dall’arbitro Arberola Rojas.

Da Cunha tradisce, Robert Sanchez tiene su la baracca su Gacinovic-Rota

Le palle lunghe della squadra di Nikolic alle spalle della difesa lariana sono state impegnative per Ramon-Chalobah, ma prontamente sventate con la coppia Perrone-Milla in mediana in copertura. La chance colossale per passare avanti il Como l’ha avuta in realtà, al 28’ con il rigore guadagnato da Alex Valle in anticipo su una palla vagante in area e Majer a stenderlo irregolarmente. Dal dischetto, però, il capitano Lucas Da Cunha ha tradito le aspettative di rigorista infallibile fino a questo momento e battezzando palla a lato. Sprecato l’1-0, il terzino spagnolo del Como ha calciato altissimo da buona posizione su scambio con Perrone scavalcata ampiamente l’ora di gioco. È stato l’AEK Atene a spaventare maggiormente i biancoblù al 43' su doppia occasione Gacinovic-Rota a sfidare i riflessi di Robert Sanchez. Il risultato rimane sullo 0-0 dopo un primo tempo piuttosto contratto ma che si è acceso dopo il penalty fallito dal capitano del Como.

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