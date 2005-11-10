Prosegue la preparazione del Bologna in vista della trasferta di Venezia, in programma tra due giorni. La squadra di Raffaele Palladino si è allenata questa mattina sui campi del centro tecnico Niccolò Galli: il programma della seduta ha previsto attivazione atletica, esercitazioni tattiche e una partitella a campo ridotto.

Quattro i giocatori che non hanno lavorato con il resto del gruppo: Ukko Happonen, Juan Miranda, Oussama El Azzouzi e Jay Enem hanno svolto una seduta di allenamento differenziato. Da valutare le loro condizioni in vista della gara del Penzo.