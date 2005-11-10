TMW
Bologna, prosegue la preparazione verso il Venezia: quattro giocatori a parteTMW
Seduta mattutina per i rossoblù di Palladino: lavoro differenziato per Happonen, Miranda, El Azzouzi ed Enem
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Prosegue la preparazione del Bologna in vista della trasferta di Venezia, in programma tra due giorni. La squadra di Raffaele Palladino si è allenata questa mattina sui campi del centro tecnico Niccolò Galli: il programma della seduta ha previsto attivazione atletica, esercitazioni tattiche e una partitella a campo ridotto.
Quattro i giocatori che non hanno lavorato con il resto del gruppo: Ukko Happonen, Juan Miranda, Oussama El Azzouzi e Jay Enem hanno svolto una seduta di allenamento differenziato. Da valutare le loro condizioni in vista della gara del Penzo.
Fonte: Da Bologna, Leonardo Nevischi
Altre notizie Serie A
Oggi
13:56 Serie ATMW
TMWLa notte di De Bruyne: dall'ovazione all'abbraccio con Allegri. Che lo toglie dal mercato
13:55 Serie ATMW
TMWNessuno ci credeva, ora tutti lo temono. Perché la Champions può diventare il terreno di caccia del Como
13:45 Serie ATMW
TMWUn nuovo scippo del Borussia Dortmund al Sassuolo? Dopo Reggiani, c'è Gabriel Kulla
13:38 Serie A
Dalmat sull'Inter: "Prende troppi gol: manca Acerbi. Non è al livello dell'anno scorso"
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni