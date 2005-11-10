Dopo due giorni di riposo, la Lazio ha ripreso ieri mattina gli allenamenti a Formello in vista della partita di sabato alle 18 contro il Torino. Come vi abbiamo raccontato, Mattia Zaccagni ha lavorato con il gruppo avendo completamente riassorbito l'edema post-traumatico legato alla lesione al quadricipite. L'esterno sarà convocato, ma il tecnico Gattuso deciderà solo alla vigilia se schierarlo dal primo minuto o a gara in corso per evitare rischi nel mese di dicembre, ma da parte sua spinge addirittura per giocare dal primo minuto.

Lazio, le ultime sugli infortunati

Nuno Tavares sta proseguendo a rilento, secondo quanto riporta Il Messaggero, e non si è ancora allenato con i compagni, ha l'obiettivo di accelerare per rientrare nel derby del 13 dicembre, ma per farcela dovrà accelerare. Restano invece da definire i tempi di recupero di Marusic, al terzo stop stagionale dopo il problema vicino al tendine accusato in nazionale con il Montenegro; sulla fascia destra la squadra è comunque coperta con Floriani Mussolini e Lazzari.

Per quanto riguarda Sutalo, fermo dopo la lesione di secondo grado riportata nel primo tempo contro il Napoli e sostituito in difesa da Doekhi e Leite al fianco di Provstgaard, l'ipotesi più probabile è il ritorno il 2 gennaio a Firenze, salvo recuperi anticipati per la finale di Supercoppa contro l'Inter del 22 dicembre a San Siro dopo i prossimi controlli.