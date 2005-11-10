La seconda prima volta di Rabiot: dopo il Milan, anche la fascia da capitano della Francia
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 10:11Serie A
autore Dimitri Conti
12.11.2026 10:11Serie A
Stasera, nella partita di Nations League allo stadio Meazza, il centrocampista rossonero farà il suo nuovo esordio nel ruolo.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Questa sera nella partita del Meazza contro l'Italia, ci sarà una seconda prima volta da capitano per Adrien Rabiot.
Quando ha debuttato da capitano col Milan
Il quale, dopo aver indossato di recente la fascia al braccio per il Milan (lo ha fatto nella partita di Europa League contro il Ferencvaros, persa 0-2 dai rossoneri di Amorim) si prepara a farlo anche oggi ma con la sua nazionale, quella della Francia.
Rabiot quarto nelle gerarchie di Zidane
Il tutto è dovuto alle nuove gerarchie del ct dei Galletti, Zidane, e alle assenze previste di Dembele e Mbappe, così come di Kounde. La fascia, quindi, va al braccio del quarto, 'Cavallo Pazzo' Rabiot.
Altre notizie Serie A
Oggi
11:30 Serie ATMW
TMWDonnarumma vs Maignan, Italia-Francia è anche il derby dei portieri. Tra fischi e applausi
11:22 Serie A
Larini: "L'Udinese sta copiando la Fiorentina dell'anno scorso. Serve presto il vero Zaniolo"
11:15 Serie A
L'arch. Trebbi: "Nuovo stadio Bologna? Aumenta la cementificazione". Che fine fa il Dall'Ara?
11:13 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWCastagnini: "Il Frosinone a gennaio non cede nessuno. Kvernadze? Metteremo le cose a posto"
11:07 Serie A
Roma, fissato vertice tra Gasperini e il CEO Galantic: cosa serve nel mercato di gennaio
11:00 Serie A
Venezia, completata la riorganizzazione societaria: capofila resta la VFCNewco2023 LLC
10:52 Serie ATMW
TMWTorino, Pellegri nuovo "rinforzo" di Abate: il ragazzo dei record pronto a tornare in campo