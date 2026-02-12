Il messaggio di Dejan Stankovic al figlio: "Mi fai rosicare, io non ero così forte alla tua età"

Nel corso dell'intervista che Aleksander Stankovic ha concesso a Sky Sport, c'è stato lo spazio anche per un momento divertente e al tempo stesso emozionante, con un messaggio che ha mandato papà Dejan al centrocampista.

"Ciao Bestione! Hai fatto la partita quasi perfetta, quasi eh". Le parole di Dejan Stankovic al figlio, che aggiunge: "Devi continuare così e noi parliamo sempre della perfezione. Devi sempre guardare a quella, poi dove arrivi, arrivi. Ma comincio a preoccuparmi… Alla tua età io non so se ero così bravo, comincio a rosicare un pochettino".

Poi scherza: "Il più bel complimento che mi ha fatto il tuo mister è che sei un ragazzo spettacolare e molto umile, con le gambe per terra. Anche perché sai che se cominci a montarti la testa, io te la smonto in tre secondi. Ti voglio bene tanto, sono fiero di te e dei tuoi fratelli. Siete la mia anima e il mio cuore. Continua così, Bestione! Ormai quella partita è storia ed è da dimenticare perché c’è ancora tanto, tanto, tanto".