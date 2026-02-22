Atalanta, Palladino: "Per me c'è fallo su Hien, è stata una battaglia e siamo felici"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita contro il Napoli. Le sue parole: "Credo che la squadra abbia raggiunto grande consapevolezza nei propri mezzi. Solo 3 mesi fa abbiamo affrontato il Napoli e abbiamo perso 3-1, da lì abbiamo iniziato un percorso insieme fatto di tante partite positive e tanti momenti di difficoltà. Abbiamo grande consapevolezza, c'è tanta autostima. Siamo molto felici di questa prestazione, abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi. Vogliamo continuare a crescere e scalare. Questa partita dà energia per la Champions".

Vuole dire qualcosa sul contatto Hien-Hojlund?

"L'episodio l'ho visto, per quanto mi riguarda io vedo che il mio calciatore affronta Hojlund 1 contro 1, era in vantaggio e poi ho visto, e ho chiesto a lui, la trattenuta con il braccio e spinto a terra. Per me non c'è nulla da dire. Per me è fallo chiaro ed evidente, c'è contatto. Capisco la posizione del Napoli, ma non ci vedo nulla. E' tutto molto chiaro, Hien mi ha confermato di essere stato buttato giù. E' stata una bella partita non voglio parlare di episodi. E' stata una grande battaglia e siamo molto felici".

Avevi pensato di trasformare la squadra in questo modo?

"Quando preparo una partita, preparo il primo e il secondo tempo. Preparo anche i cambi nella mia testa, gli ultimi dieci minuiti. La mia idea era questa, essere verticale nel primo tempo. Sulemana ha stancato tutta la difesa, poi siamo stati sterili nel primo tempo. Poi ho messo Samardzic e ho cercato di aprire le maglie avversarie e poi siamo stati bravi a essere cinici. Sono felice per Samardzic che ha trovato poco spazio fino a qui, gli avevo chiesto di darmi una mano ed è stato bravo a riempire ò'area. Tutti i subentrati hanno dato energia".