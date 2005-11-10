Juventus, Spalletti: "Questo ritiro è utile, ma quando non sono felice ho voglia di famiglia"

La decisione di mandare la Juventus in ritiro è stata presa dal club, ma è chiaro che coinvolge anche Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero ha commentato così la situazione in conferenza a un giorno dal match contro il Napoli: "Quando le cose vanno il ritiro può appesantire. Ci sono dei calciatori che vengono da soli in ritiro. Quando le cose non vanno bene può essere utile. Quando ho dei momenti dove non sono felice mi viene più voglia di stare con la mia famiglia, i miei cani e i miei amici più stretti. Però in questo momento qui ha lo stesso senso perché questi giocatori stanno bene insieme, sono amici e amano condividere molto delle loro giornate a Torino. Io penso possa esserci lo stesso collegamento emotivo per ritrovare l'autorità silenziosa che determina il rispetto delle persone".

Dopo il Genoa ha detto di voler cambiare qualcosa?

"Era per fare una confidenza su cosa penso realmente, io devo sempre fare qualcosa di diverso se le cose non vanno bene. Se facciamo sempre le stesse cose realizziamo sempre quello che abbiamo sempre realizzato. Ogni tanto cambiare, magari facendo lo stesso percorso, ma magari di corsa. O magari in silenzio invece che canticchiando. Nel calcio la soluzione è quasi sempre vicino al problema. È sempre meglio far vedere la luce davanti a qualsiasi problema tu abbia. Qualcosa di differente si riferiva a questo".

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