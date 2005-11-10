La Sampdoria blinda uno dei talenti più interessanti del proprio settore giovanile. Lorenzo Mezzotero ha rinnovato il contratto con il club blucerchiato fino al 30 giugno 2030, con un'opzione a favore della società per prolungare ulteriormente l'accordo fino al 30 giugno 2031. Una scelta che testimonia la fiducia della società genovese nelle potenzialità dell'attaccante classe 2008. Dalla crescita con la Primavera all'inserimento progressivo nella prima squadra, fino alla prima rete tra i professionisti nel derby contro la Virtus Entella: Mezzotero ha bruciato le tappe, attirando l'attenzione anche delle nazionali. Un percorso che ha vissuto recentemente un altro capitolo con la prima convocazione nella Nazionale maggiore dell'Azerbaigian, pur senza riuscire a debuttare a causa di un infortunio.

Il primo gol nel derby e i numeri con la Primavera

Il momento della svolta è arrivato il primo novembre, in occasione della sfida casalinga contro la Virtus Entella. Una serata speciale per il giovane attaccante, che ha trovato la prima rete con la maglia della Sampdoria tra i professionisti, contribuendo al successo blucerchiato nel derby ligure.

Mezzotero è entrato in campo al posto dell'infortunato Verschaeren e ha impiegato appena 25 minuti per lasciare il segno. Su assist di Begic, con un pallone rasoterra proveniente dalla destra, il classe 2008 si è fatto trovare al centro dell'area e con un tocco morbido ha superato Del Frate, firmando il raddoppio sotto la Curva Nord. Una rete festeggiata con grande entusiasmo, davanti al pubblico blucerchiato, e che ha rappresentato anche il suo primo centro in Serie B.

Un exploit che non è arrivato per caso. Mezzotero aveva infatti cominciato la stagione con numeri importanti nella formazione Primavera allenata da Felice Tufano: otto reti e due assist nelle prime cinque giornate. Prestazioni che gli hanno permesso di essere aggregato stabilmente alla prima squadra, con la quale aveva già collezionato alcune apparizioni prima della consacrazione nel derby. Con il rinnovo, la Sampdoria ha deciso di dare continuità a un percorso di crescita che ha già portato i primi risultati. Finora sono quattro le presenze complessive con i blucerchiati, impreziosite proprio dalla rete contro l'Entella.

Dall'Azerbaigian al Canada, passando per l'Atalanta

La storia calcistica di Mezzotero è particolare anche per le esperienze maturate prima dell'approdo a Genova. Nato a Monza il 16 agosto 2008, da padre italiano e madre azera, possiede la doppia cittadinanza. Alto 1,90 metri, è un attaccante longilineo e dotato di rapidità, caratteristiche fisiche che accompagnano una crescita tecnica ancora in pieno sviluppo.

La sua formazione è passata attraverso diversi Paesi. Ha trascorso una parte importante della propria infanzia in Azerbaigian, vestendo anche le maglie di Qarabag e Neftchi, prima di fare ritorno in Italia nel 2020 dopo un'esperienza in Canada. Successivamente ha proseguito il proprio percorso nel settore giovanile dell'Atalanta e in Spagna con la Fundación Marcet.

Nell'estate del 2024 è arrivata la chiamata della Sampdoria, che lo ha inserito nella propria Academy. Da quel momento il ragazzo ha continuato a crescere, fino a conquistare spazio e considerazione anche all'interno della prima squadra.

La Nazionale azera e la possibilità Italia

Il rendimento con la Sampdoria ha attirato inevitabilmente l'attenzione anche a livello internazionale. Nel novembre scorso Mezzotero ha ricevuto la prima convocazione nella Nazionale maggiore dell'Azerbaigian, una chiamata arrivata dopo aver già rappresentato il Paese a livello Under 21, con tre presenze a settembre nelle gare di qualificazione all'Europeo di categoria.

Il commissario tecnico Aykhan Abbasov lo aveva inserito nella lista per gli impegni contro Liechtenstein, in Nations League, e Andorra, in amichevole. Il suo primo appuntamento con la selezione maggiore, però, è stato rimandato. L'attaccante ha infatti accusato un problema fisico durante la partita contro la Carrarese, restando a Genova e rinunciando al raduno internazionale. La Federcalcio azera ha ufficializzato la sua esclusione, convocando al suo posto Agazadash Salyanski.

Un contrattempo che ha lasciato aperto anche il capitolo relativo al futuro internazionale del giocatore. Essendo in possesso della cittadinanza italiana e non avendo ancora esordito con la Nazionale maggiore azera, Mezzotero conserva la possibilità di una futura scelta in favore dell'Italia. Una prospettiva che rende ancora più interessante il percorso di un ragazzo che, nel frattempo, ha deciso di legare il proprio futuro professionale alla Sampdoria.

La Sampdoria punta sul suo futuro

Il rinnovo fino al 2030, con opzione per un'ulteriore stagione, rappresenta dunque un investimento importante della società blucerchiata. La Sampdoria ha voluto riconoscere il percorso compiuto da Mezzotero e garantirsi la possibilità di continuare a lavorare su un profilo che ha già dimostrato di poter incidere anche nel calcio professionistico.

Il primo gol in Serie B, le prestazioni con la Primavera, l'interesse delle nazionali e l'inserimento progressivo nel gruppo di prima squadra sono tutti elementi che hanno accompagnato questa scelta. Adesso per il giovane attaccante comincia una nuova fase: confermare quanto mostrato finora, continuare a crescere e trasformare le prime soddisfazioni in una presenza sempre più significativa nel progetto blucerchiato.