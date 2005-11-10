Sampdoria, Corradi sugli infortunati: "L'idea è quella di aspettare gennaio per il mercato"

Nel corso della conferenza stampa alla viglia della sfida in casa dell’Avellino il tecnico della Sampdoria Bernardo Corradi si è soffermato sui tanti infortuni che hanno colpito la squadra in questa prima parte di stagione, ultimo dei quali quello di Danel Sinani con la maglia del Lussemburgo, chiudendo però all’arrivo di svincolati: “Domani Sinani verrà sottoposto a un intervento di chirurgia ricostruttiva, è un infortunio grave e l'assenza non sarà banale. L'idea è quella di aspettare gennaio per tornare sul mercato".

Su Karamoh, Ravanelli e Begic

L’allenatore blucerchiato apre poi alla possibilità di schierare dall’inizio l’attaccante Yann Karamoh: “Ora sta bene ed è un giocatore che, a tutti gli effetti, può iniziare il match dal primo minuto. - prosegue Corradi soffermando su altri due singoli – Ravanelli da Due giorni si allena con la squadra, l'infortunio è alle spalle ed è a disposizione. Se ci dovesse essere la necessità a gara in corso può dare una mano. Begic l’ho visto bene, deve recuperare in maniera corretta visto che ha giocato a Glasgow, è rientrato a Lubiana e poi ha raggiunto Genova in auto perché non c’erano collegamenti diretti. È stato più stressante il viaggio”.

Su Verchaeren in mezzo al campo

Con Esposito out e Abildgaard squalificato il tecnico ha gli uomini contati in mezzo al campo e per questo al Partenio potrebbe essere arretrato Verschaeren: “Può ricoprire più ruoli, è un giocatore più di qualità che quantità. Ha giocato più posizioni di centrocampo e se messo in quel ruolo ti dà opzioni di uscita. Poi è chiaro che diventa più decisivo quando si avvicina all'area avversaria".