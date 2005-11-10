Bologna, Casale: "Avevo un debito nei confronti del club. Palladino? Ecco cosa mi ha detto"

Nelle sei partite tra una sosta e l’altra Nicolò Casale ha quasi pareggiato il minutaggio dello scorso campionato. Da esubero di mercato a punto fermo della difesa di Raffaele Palladino, oggi si è raccontato ai microfoni de La Repubblica di Bologna: "Al suo arrivo ha parlato a tutti uno per uno, quando è toccato a me si è presentato con un foglio in cui aveva scritto tutta la mia carriera, le presenze, i minutaggi, la convocazione in Nazionale. Mi ha detto: “In questi due anni hai avuto difficoltà, non so perché ma non importa, ora si riparte: tu cosa vuoi realmente?”. Gli ho detto che mi sentivo in debito col Bologna, sono arrivato con grandi aspettative e mi sono trovato davanti a difficoltà che mi facevano soffrire. Non riuscivo a dare quel che sapevo di poter dare, la testa si è riempita di mille pensieri e questo si è somatizzato in infortuni sempre più frequenti. Il mister mi ha dato la botta di fiducia di cui avevo bisogno, ma poi va ripagata, e ho ancora tanto lavoro da fare".

Con il Sassuolo finì in tribuna...

"In estate c’era la possibilità di andare via, ma ho deciso sarei partito solo per un’opportunità importante, che mi facesse recuperare il terreno perso. Non è arrivata e ho scommesso su me stesso, sapendo che nel calcio basta un attimo per cambiare tutto. Ho scelto di giocarmi le mie carte e continuare ad allenarmi, lavorare duramente, e ora posso dire di aver fatto la scelta giusta".

Anche per la squadra era tutta questione di testa?

"Dovevamo credere in noi stessi. Ci eravamo abituati a stare a un certo livello e a inizio anno ci eravamo preoccupati di non riuscire più ad arrivarci. Il gruppo è sempre stato sano, ma non bastava, ci mancava qualcosa in personalità. Palladino ci ha dato più verticalità, intensità di pressione davanti per aiutare noi difensori, ha alzato la condizione fisica, ma tutto partiva dalla convinzione. E la colpa è sempre stata solo nostra, non dell’allenatore, lo sapevamo. Il club ha fatto una scelta anche per responsabilizzare noi. Europa? Il nostro obiettivo è sempre stato dar fastidio là davanti, sappiamo che possiamo farlo. Abbiamo perso punti, ora c’è entusiasmo e dobbiamo cavalcarlo senza diventare presuntuosi".