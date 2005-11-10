Ronaldinho in campo a 46 anni, parla il fratello: "Quando smetterà faremo tante partite d'addio"

"L’ho sempre saputo che prima o poi sarebbe tornato a giocare". Parla così Roberto De Assis Moreira. Il fratello e agente di Ronaldinho ha dichiarato all’edizione odierna de La Stampa del match giocato ieri dall’ex asso di Barcellona e Milan con la maglia del Ravenna: "Non poteva finire così la carriera di uno dei giocatori più forti di sempre come Ronaldinho. E non ero da solo a crederlo, tutti in famiglia ce lo sentivamo. Mio fratello poteva anche non dirlo, ma si vedeva che prima o poi sarebbe tornato".

Solo da una cosa, l'agente è rimasto colpito: "Il fatto che abbia aspettato così tanto. Ecco, persino io a un certo punto stavo quasi per ricredermi, ha 46 anni e non sono pochi. Ma lui è unico e lo ha dimostrato ancora una volta".

Possibile una nuova partita sempre con la maglia dei romagnoli, "Perché no", sottolinea il procuratore ma poi? "Poi vedremo. Quando mio fratello deciderà di dire basta davvero allora sì che troveremo il modo migliore per salutare i tifosi. L’idea infatti è quella di tante partite d’addio. Resta da capire però con quale maglia: Tutte quelle con cui ha giocato! Sarebbe bello, no? Non una partita ma tante, in Brasile, in Europa, in Asia e in tutto il mondo".