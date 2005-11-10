Milan, Diego Moreira: "Derby serata speciale. Sono circondato da un gruppo speciale"
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Andrea Piras
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Oggi alle 10:38Serie A
autore Andrea Piras
16.11.2026 10:38Serie A
L'esterno rossonero ha parlato del suo momento con il team di Amorim ma anche del successo del suo Belgio contro l'Italia
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Direttamente dallo stadio "Re Baldovino" di Bruxelles dopo il successo sull'Italia, l'esterno del Milan Diego Moreira ha parlato ai taccuini di Milannews.it: "Sono molto felice. Al Milan sono circondato da un gruppo speciale, con tanti grandi giocatori. Il fatto di averli intorno mi aiuta molto, soprattutto in termini di esperienza. È vero, la partita contro l’Inter è stata speciale. Continuo a lavorare e a dare il meglio di me stesso".
Il Belgio ha praticamente travolto l’Italia, il tuo Paese calcistico attuale. È finita 4-1, ma il risultato avrebbe potuto essere anche di 8 o 9 gol…
"È qualcosa di speciale e siamo molto contenti. Era una partita importante, quindi aver vinto e aver segnato è stato molto bello
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