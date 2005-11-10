Milan, Diego Moreira: "Derby serata speciale. Sono circondato da un gruppo speciale"

Direttamente dallo stadio "Re Baldovino" di Bruxelles dopo il successo sull'Italia, l'esterno del Milan Diego Moreira ha parlato ai taccuini di Milannews.it: "Sono molto felice. Al Milan sono circondato da un gruppo speciale, con tanti grandi giocatori. Il fatto di averli intorno mi aiuta molto, soprattutto in termini di esperienza. È vero, la partita contro l’Inter è stata speciale. Continuo a lavorare e a dare il meglio di me stesso".

Il Belgio ha praticamente travolto l’Italia, il tuo Paese calcistico attuale. È finita 4-1, ma il risultato avrebbe potuto essere anche di 8 o 9 gol…

"È qualcosa di speciale e siamo molto contenti. Era una partita importante, quindi aver vinto e aver segnato è stato molto bello