"L'unica cosa che voglio dire è che ho avuto la possibilità di lavorare bene, perché quando sono arrivato Stirpe mi ha dato la possibilità di farlo. Quindi tutti questi meriti che mi riconoscete li do al presidente". Ospite della trasmissione "Bordocampo" andata in onda su Teleuniverso, il Direttore sportivo del Frosinone Renzo Castagnini ha parlato così dell'ottimo avvio di stagione della squadra allenata da mister Alvini. Prima ovviamente di soffermarsi sul mercato in arrivo.

Frosinone e il mercato in entrata a gennaio, parla Castagnini

"In questo momento, secondo me, siamo a posto. Per il mercato è ancora presto e parlarne mi dà anche un po’ fastidio, perché su queste cose sono abbastanza riservato. Ora viene fuori il discorso del difensore perché domenica contro il Milan abbiamo preso cinque gol, no? Però finora credo che questi difensori abbiano fatto grandissime cose e che siamo abbastanza attrezzati per stare lì. Poi oggi abbiamo una società forte, è evidente. Se c’è la possibilità di mettere a posto la squadra o di trovare calciatori idonei, la società ci dà la possibilità di farlo. Questo è un grande vantaggio, ma non vedo una grandissima necessità di rinforzare il reparto”.

Le possibili uscite

"Abbiamo una società forte, staremo bene attenti a tenere i nostri giocatori. Poi nel mercato non si può mai dire perché le pazzie le fanno tutti, ma non credo che sia il nostro caso”.

Leggi qui la lunga intervista a Renzo Castagnini realizzata nella redazione di TuttoMercatoWeb.com - Frosinone ospite di TMW, il ds Castagnini racconta tutto: "Ho i brividi se parlo di Calò"