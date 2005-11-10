Alla fine il Vicenza ha deciso di cambiare guida tecnica ed esonerare il tecnico della promozione Fabio Gallo. Decisiva la sconfitta interna nello scontro diretto per la salvezza contro la Carrarese maturata ieri sera e il penultimo posto in classifica con appena 10 punti in 13 partite. Una sconfitta arrivata al termine di settimane complicate, con un solo pari nell’ultimo mese e l’ultima vittoria risalente al 23 ottobre contro l’Empoli ultimo in classifica. Risultati e prestazioni che avevano già fatto pensare a un divorzio prima che l’intervento dei tifosi facesse fare un passo indietro alla società che lo aveva confermato a tempo sulla panchina sperando in una svolta che però non è arrivata.

Il comunicato del Vicenza su Fabio Gallo

"La società L.R. Vicenza comunica di aver sollevato mister Fabio Gallo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto durante il periodo trascorso alla guida della squadra, per la professionalità dimostrata quotidianamente e per l’impegno profuso, augurando a mister Gallo le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua carriera".