Ci sarà anche Angelo Stiller questa sera a San Siro. Fino a qualche giorno fa Sebastian Hoeness, allenatore dello Stoccarda, non era particolarmente ottimista sulle possibilità di recuperare il suo regista per la sfida di Champions League con l'Inter. Il centrocampista tedesco, fermo da fine ottobre per un problema all'adduttore, è invece tornato a disposizione e resta solo da capire se abbia nelle gambe un minutaggio tale da consentirgli di partire dal primo minuto. Un incrocio interessante anche all'interno della partita, peraltro, considerato che Cristian Chivu dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu e che proprio la capacità di impostare il gioco, anche sotto pressione, è una delle principali qualità del classe 2001 cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco.

Il Milan pensa a lui per il dopo Modric

A seguire con particolare interesse la partita di questa sera saranno anche i dirigenti dell'altra squadra di Milano. Stiller è infatti uno dei principali candidati a raccogliere l'eredità di Luka Modric nel centrocampo rossonero. Un giocatore che il Milan segue da un paio d'anni e che Markus Krosche, operativo da gennaio, conosce molto bene per i suoi trascorsi all'Eintracht Francoforte. Il tedesco era stato sondato anche dalla Juventus, che qualche mese fa aveva avuto un incontro conoscitivo con i suoi rappresentanti, senza poi approfondire il discorso nel corso del mercato estivo. A 25 anni, dopo tre stagioni e mezzo a Stoccarda, Stiller sembra peraltro più propenso che in passato a valutare un trasferimento.

Quanto costa Stiller? Una novità delle ultime settimane riguarda la separazione da Volker Struth e dalla sua agenzia, che aveva curato anche il rinnovo del contratto con lo Stoccarda fino al 2028. Nell'accordo è inserita una clausola risolutiva da circa 37 milioni di euro, valida a partire dalla prossima estate, che il club tedesco ha però la facoltà di neutralizzare riconoscendo un indennizzo al giocatore. Al momento non si intravede la possibilità di un ulteriore prolungamento contrattuale. A fine stagione, con un solo anno di contratto residuo, sembra quindi il momento più indicato per un eventuale addio. E San Siro, dove questa sera giocherà da avversario dell'Inter, potrebbe diventare il suo stadio, a tinte rossonere.