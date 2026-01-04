Spezia, Adamo ad un passo: si riapre anche la pista Bohinen

Il ritorno in Italia del presidente Charlie Stillitano ha accelerato i tempi in casa Spezia, dove la dirigenza è già pienamente immersa nella costruzione della rosa per la seconda parte di stagione. L’obiettivo è chiaro: reagire dopo l’addio di Salvatore Esposito e blindare la salvezza.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il primo rinforzo potrebbe essere Emanuele Adamo, sempre più vicino alla firma dopo aver accettato la proposta del club ligure, comprensiva di un ritocco dell’ingaggio. Parallelamente torna d’attualità anche il nome di Emil Bohinen: dopo alcune sirene dall’Inghilterra, il centrocampista norvegese è rientrato nel mirino spezzino, anche se la trattativa dovrà coinvolgere Genoa e Venezia, rispettivamente proprietaria del cartellino e club dove il giocatore è in prestito.

Si raffredda invece la pista Hernani: il brasiliano non appare convinto del trasferimento in Liguria e nel suo futuro potrebbe esserci un ritorno in patria.