Il Palermo di Inzaghi viaggia spedito in Serie B: i numeri da record dopo 11 giornate

Filippo Inzaghi sta guidando il Palermo in Serie B in un cammino netto, con un rendimento che è già da record e con la speranza intatta di riscattarsi dopo la eliminazione ai playoff contro il Catanzaro di Aquilani della scorsa stagione. La squadra rosanero sta tenendo un passo spedito e ha raccolto il miglior avvio senza sconfitte dopo quello del 1995/96, oltre a un attacco da 28 gol come nel 1947/48, il dato più alto per l'era dei playoff, numeri evidenziati dal Corriere dello Sport oggi in edicola.

I numeri del Palermo di Inzaghi

Nonostante le sei rimonte necessarie per evitare la sconfitta, il margine in classifica sulla terza posizione, occupata dall'Ascoli, è di 7 punti dopo l'undicesima giornata. Dal 2004 a oggi un vantaggio simile era stato ottenuto solo dal Mantova di Di Carlo nel 2005/06, che a quota 27 punti staccava di 5 il Torino di De Biasi e di 7 il Modena di Pioli.

Nemmeno nel 2019/20 col Benevento Inzaghi aveva questo distacco, avendo raggiunto 24 punti con 5 lunghezze sul Perugia di Oddo e 6 sul Chievo di Marcolini. Margini inferiori sono stati registrati dall'Empoli di Somma nel 2004/05 e dal Sassuolo di Di Francesco nel 2012/13 con 6 punti sulla terza, mentre il Verona nel 2016/17 e il Parma nel 2023/24 contavano 5 punti. In 9 degli ultimi 23 tornei le terze erano vicine e in 3 stagioni, 2008/09, 2014/15 e 2015/16, c'erano due squadre in vetta.