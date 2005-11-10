Avellino, Inter, Ascoli e Cremonese sono le quattro squadre italiane che hanno visto indossare i propri colori negli anni '80 a Juary, attaccante brasiliano scomparso oggi all'età di 67 anni.

Impossibile per queste società non ricordarlo e, infatti, nel giro di pochi minuti ecco i messaggi di cordoglio:

Avellino - "L’U.S. Avellino 1912, addolorata per la notizia della scomparsa di Jorge Juary dos Santos Filho, uno dei simboli del club biancoverde avendo collezionato in in serie A con l’Avellino 34 presenze e 13 gol, contribuendo a due salvezze, esprime sincero cordoglio alla famiglia".

Ascoli - "Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. piange la scomparsa di Juary Jorge dos Santos Filho, venuto a mancare oggi, in Brasile, all’età di 67 anni. Attaccante brasiliano, arrivò in Italia nel 1980, vestendo la maglia dell’Avellino, prima di approdare all’Inter. Da Milano il suo percorso lo portò all’Ascoli, nella s.s. 1983/84, alla corte del Presidente Rozzi e di Mister Mazzone, entrando nella storia bianconera e nel cuore della gente, che lo ha sempre ricordato con grande affetto. Dopo l’esperienza sotto le cento torri approdò alla Cremonese e poi al Porto. Coi portoghesi conquistò il primo titolo europeo del club, vincendo la Coppa dei Campioni nel 1987. Di Juary il gol decisivo nella finale contro il Bayern di Monaco a Vienna. Il Club di Corso Vittorio Emanuele esprime profondo cordoglio alla Famiglia esprimendo le più sincere condoglianze".

Cremonese - "Ciao Juary, il tuo ricordo e la tua allegria saranno sempre con noi. Cremonese in lutto per la scomparsa di Juary"