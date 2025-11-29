Venezia, Stroppa: "Sono soddisfatto, ma dovevamo chiuderla prima"

Al termine della gara vinta nettamente dal suo Venezia ai danni di un Mantova mai in partita, in sala stampa è intervenuto direttamente il condottiero veneziano Giovanni Stroppa.

Queste le sue parole, riportate da Trivenetogoal.it:

"Partita che potevamo e dovevamo chiudere prima, non abbiamo concesso nulla al Mantova. L’espulsione ha condizionato il resto della partita. Sono assolutamente soddisfatto di come si sta esprimendo la squadra, logicamente c’è sempre qualcosa da mettere apposto. Si può sempre migliorare per le caratteristiche che abbiamo, però io in campo mi diverto perché la squadra è bella da vedere".

Il tecnico poi fa una considerazione sulle future avversarie e sull'infortunio di Sverko: "Con l’Inter ne cambieremo almeno 10, poi penseremo all’Avellino. A Sverko gli si è indurito il flessore e lo abbiamo voluto togliere subito, in settimana valuteremo".