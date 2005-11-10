Il ricordo di Juary, l'indimenticato brasiliano che ha lasciato un segno profondo nella storia dell'Avellino e non solo, e una riflessione sull'evoluzione del calcio moderno. Intervenuto ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com, Roberto Venturato ha reso omaggio alle qualità tecniche e umane dell'ex attaccante scomparso oggi all'età di 67 anni:

"Lo ricordo come un giocatore di grande spessore e qualità, dotato di una particolare abilità negli ultimi quindici metri. Voglio fare le mie condoglianze alla famiglia. Era un calciatore capace di entusiasmare Avellino quando segnava, festeggiando con il suo caratteristico giro della bandierina. Era diventato un punto di riferimento per i tifosi e credo che verrà ricordato per sempre, soprattutto per la sua simpatia e le sue qualità calcistiche".

Era anche un giocatore che non arrivava al metro e settanta. Oggi, nel calcio professionistico, sembra esserci sempre meno spazio per calciatori con queste caratteristiche fisiche.

"Sicuramente oggi siamo un po' condizionati da questo aspetto nelle scelte. Naturalmente esistono delle eccezioni: Barella, all'Inter, non ha una struttura fisica particolarmente imponente, ma possiede una qualità straordinaria e riesce comunque a esprimersi ad altissimi livelli. In generale, però, oggi l'aspetto fisico, la qualità atletica e la struttura di un calciatore vengono spesso privilegiate, talvolta anche rispetto alle qualità tecniche".